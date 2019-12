Teramo, Iachini: "Stop alla C necessario: ora si muova il governo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

“La defiscalizzazione degli oneri contributivi è un provvedimento di sostegno a tutte quelle società che garantiscono calcio sui territori e che permettono di vivere lo sport sotto la propria bandiera a tantissimi tifosi”. Così il presidente del Teramo Franco Iachini, sulla battaglia portata avanti dalla Lega Pro in queste ore.

Il massimo dirigente teramano, come riportano i canali ufficiali del club, prosegue poi: “Per questo motivo approviamo la linea adottata dal nostro presidente Ghirelli, sia di iniziare in ritardo le partite del turno di ieri sia quella più drastica di bloccare il campionato di Serie C. E’ necessario un segnale concreto da parte del Governo nei confronti di una necessità per i club di Lega Pro, che affrontano costi esorbitanti e rischiano di andare in soffrenza”