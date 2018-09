Teramo, il ds Federico: "Proietti valore aggiunto. Vitale? Presto la firma"

Sandro Federico, ds del Teramo, ha fatto il punto sul mercato degli abruzzesi a Il Centro. Ecco le parole riprese da TuttoC: "Cercavamo un centrocampista-mezzala che potesse essere un valore aggiunto per la rosa. Avevamo in mente diversi profili, poi è spuntata l'opportunità di prendere Proietti e non ce la siamo fatta sfuggire. Sia per Amadio che per Ferretti invece lo spazio sarà praticamente nullo. Dispiace. Al mercato di gennaio valuteremo la loro posizione. Dubito che possa essere percorsa adesso la strada di una rescissione contrattuale. Vitale? Ha dimostrato di meritare ampiamente il Teramo. Siamo tutti d'accordo e a breve Vitale sarà tesserato e metterà la sua esperienza al servizio del gruppo".