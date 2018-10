Teramo, il portiere Lewandowski: "Voglio diventare più famoso di Robert"

© foto di Ufficio Stampa Teramo

Il Teramo si gode il suo Lewandowski, che di nome fa Michal e di ruolo il portiere. Nulla di paragonabile al quasi omonimo che fa l'attaccante del Bayern Monaco. Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'estremo difensore classe '96 si racconta così: “Mi chiedono sempre se siamo parenti, ormai ho smesso di contare le volte in cui mi fanno questa domanda. Non lo siamo, ma non mi infastidisce questa cosa anzi ora voglio diventare più famoso di lui. L'ho conosciuto una sola volta in Nazionale, lui era nella maggiore io nell'Under, poi più nulla. - continua Lewandowski – Italia? Sono arrivato senza conoscere la lingua e diverse volte ho pensato di tornare a casa, ma sarebbe stato sciocco rinunciare e ho tenuto duro. Teramo? Li ringrazierò sempre sempre per aver creduto in me e ringrazio anche tutti gli allenatori avuti in Italia. Ho sempre vissuto da solo, ora spero che mi raggiunga la fidanzata Paula, sarebbe il completamento perfetto”.