Teramo, il terzino Vitale ha firmato. Ufficialità a breve

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Un nuovo terzino mancino per il Teramo. Così come raccolto dalla redazione di Tuttoc.com, Simone Vitale ha firmato poco fa il suo contratto con il club biancorosso. L'ex Nocerina e Pescara era da settimane aggregato alla truppa di mister Zichella. Attesa l'ufficialità in serata.