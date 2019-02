Teramo, le prime parole di Armeno: "Il numero 11 per il mio idolo Nedved"

© foto di Giuseppe Scialla

"È una trattativa nata in questi ultimi giorni grazie al mister, che mi ha già avuto sia a Reggio Calabria che ad Ischia, senza dimenticare che il Ds Federico mi conosceva da quando giocavo con la Rappresentativa di Lega Pro". Prime parole da giocatore del Teramo per Gennaro Armeno, ufficializzato oggi dal club abruzzese: "Sono cresciuto nel vivaio della Puteolana fino agli Allievi regionali, poi mi sono trasferito in Eccellenza al Monte di Procida dove sono stato eletto miglior under del campionato, quindi nella vicina Ischia in D, vincendo un campionato e rimanendoci per quattro anni. A Novara ho trovato poco spazio, per questo a gennaio sono stato ceduto una stagione a Matera e, l’ultima, a Reggio Calabria. Principalmente sono un esterno mancino, ma con Maurizi a Reggio ho ricoperto anche il ruolo di mezzala, mi piace fare le due fasi e regalare qualche assist ai miei compagni di squadra. A Teramo ho ritrovato Infantino con cui ho giocato a Ischia, Sparacello che ho avuto a Reggio e Pacini che conosco dai tempi di Novara. Il numero di maglia? Ho scelto l’undici perché è sempre stato il mio preferito fin da piccolo, quando stimavo in modo particolare come calciatore Nedved".