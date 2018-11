Teramo, Maurizi: "Buona reazione, sofferto molto nella ripresa"

Il tecnico del Teramo Agenore Maurizi ha commentato il pareggio contro l'Albinoleffe: "Da un punto di vista emozionale, gli stati d’animo sono stati un po’ contrapposti, visto il pari conquistato in rimonta, ottenuto con una buona reazione, al termine di una gara in cui abbiamo sofferto molto nella ripresa. M’immaginavo una partita molto dura, l’Albinoleffe è praticamente lo stesso gruppo che conquistò il quinto posto una stagione fa con un girone di ritorno fantastico. In questi tipi di giornate, forse dovremmo avere maggiore palleggio per gestire la partita, altrimenti prevale la sofferenza. Il rigore? Dalla mia postazione non ho visto alcunchè, non posso giudicarlo".