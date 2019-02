© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Dopo il successo contro il Rimini, il tecnico del Teramo Agenore Maurizi ha commentato: "Il risultato era più importante della prestazione e quindi con le unghie e con i denti abbiamo ottenuto tre punti pesanti e meritati. Sono contento per i ragazzi, per la società, per la città. Gomis? E’ un ragazzo straordinario oltre che un bravissimo portiere, ritengo sia un valore aggiunto sotto il profilo umano e tecnico, senza nulla togliere agli altri portieri che si stanno allenando benissimo. Fiordaliso? E’ un ragazzo diligente, oggi ha sofferto inizialmente la fisicità di Volpe, poi con qualche accorgimento di postura è riuscito a contrastarlo benissimo e credo che segnare il secondo gol in campionato per un classe ’99 non è poco. Prendiamo le cose positive e godiamoci questa vittoria e i tre punti fondamentali che ne derivano, perché ci portano avanti nello scontro diretto con il Rimini".