Teramo, Maurizi: "Livello Serie C altissimo, non si può mai sbagliare"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni rilasciate dal responsabile tecnico biancorosso Agenore Maurizi, nel post-gara del match perso con la Feralpisalò (1-2) e riportate dal sito ufficiale del club biancorosso: “Dispiace perdere in questo modo perché sono punti regalati, più che costruiti con il gioco degli avversari che non ci sono stati affatto superiori. Dal punto di vista tecnico-tattico siamo sempre stati in partita, l’abbiamo gestita con grande spirito di sacrificio e buone soluzioni offensive, ma dobbiamo avere la forza di portare gli episodi dalla nostra parte e non dobbiamo abbatterci per quelli negativi. Troppo spesso prendiamo questi uno-due mortiferi dagli avversari: sono aspetti prettamente caratteriali e psicologici. Non possiamo permetterci di uscire dalla partita anche per soli cinque minuti, perché il livello di questo girone è alto e gli avversari ti puniscono. Adesso dovremo essere bravi a reagire in vista della partita di sabato con il Rimini, che è il classico match da “dentro o fuori”. Infantino – Zecca? Hanno fatto un primo tempo di grande intensità, come tutta la squadra, purtroppo i soliti cinque minuti di black-out ci hanno puniti oltremodo. Dobbiamo chiarire una volta per tutte che quest’atteggiamento non va bene e dovremo trovare opportuni rimedi caratteriali. In questi momenti non dobbiamo perdere la serenità e la lucidità, le certezze devono essere nostre”.