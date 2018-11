Teramo, Maurizi: "Ragazzi motivati a dare il massimo"

Fonte: TuttoC.com

Quattro vittorie consecutive - compresa quella di Coppa Italia contro la Sambenedettese - per il Teramo, atteso dalla difficile trasferta che avrà luogo domani sul campo della Fermana, ore 14.30, valida per la 10^ giornata del girone B di serie C. Questo pomeriggio dopo la rifinitura ha parlato il tecnico degli abruzzesi Agenore Maurizi, attraverso il profilo ufficiale del club:

"Sono contento della vittoria maturata in Coppa mercoledì perché ci ha proiettati in un clima di entusiasmo per tutta la città di Teramo, vista la grande rivalità esistente tra le tifoserie, ci si è potuti godere una buona serata di calcio ed è l’aspetto più importante dal punto di vista umano".

Ovviamente l'attenzione è rivolta alla gara di domani in terra marchigiana: "Credo che i ragazzi siano motivati a dare il massimo, e già questo è un successo indipendentemente dal risultato del campo. Dobbiamo pensare al nostro atteggiamento indipendentemente dall’avversario, ognuno deve interpretare lo spartito con attenzione, applicazione e, possibilmente, divertendoci. Abbiamo delle caratteristiche, andremo a giocare con i nostri principi di gioco e cercheremo di applicarli in campo".

Il tecnico laziale ammette di avere qualche dubbio sulla formazione da schierare: "Passerò una notte insonne, la partita di Coppa Italia mi ha fatto capire che molti elementi sono pronti e danno il massimo per la causa mettendomi in difficoltà"