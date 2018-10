Teramo, Maurizi: "Sono emozionato. Questa è una piazza esigente"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Prime parole da tecnico del Teramo per Agenore Maurizi. Questo il pensiero dell'ex trainer della Reggina, così come riportato dal sito ufficiale del club abruzzese: "Sono emozionato, perché Teramo rappresenta una piazza esigente, calda e competente. È una grande opportunità quella concessami dal club, nata nel tardo pomeriggio di ieri. Il nostro, d’altronde, è un mestiere costantemente a rischio e siamo i primi a pagare in caso di risultati negativi. La mia idea è proiettata agli allenamenti ed all’importante sfida di mercoledì con il Fano. Dobbiamo operare insieme per l’obiettivo prefissato: sono abituato a lavorare e non sono affatto catastrofista sull’organico a disposizione, perché ho guidato squadre anche più giovani in passato. Non credo in moduli prestabiliti, ma solo nei principi di gioco: voglio un calcio di comando sia in fase di possesso che di non possesso, ma non c’è mai una ricetta unica, perché le situazioni vanno vissute quotidianamente e l’obiettivo è quello di portare i ragazzi ad uno stato di forma ottimale".