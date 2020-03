Teramo, non solo lavoro tecnico-tattico. Squadra operativa anche in lavori... di analisi

Non solo lavoro tecnico e tattico, rigorosamente da casa, per il Teramo, come riferisce il sito ufficiale del club, ecco anche un lavoro di analisi delle prestazioni individuali, di reparto e di squadra. Il tutto reso possibile "grazie a un cloud dedicato, mediante l'operato del match analyst Alcide Di Salvatore".

Con tale strumento i calciatori possono ricevere, visualizzare e condividere una serie di video che consentono loro di rivedere e analizzare le principali situazioni di gioco, con le opportune analisi fornite dai tecnici.

In particolare le riprese utilizzate dallo staff tecnico permettono di usufruire di una camera tattica dedicata che offre la possibilità di visualizzare il filmato a tutto campo: così facendo è possibile analizzare ogni singolo calciatore in ogni singola situazione di gioco, contesto diverso dalle tradizionali immagini televisive, dove è possibile avere solo una ripresa parziale del campo di gioco.

In aggiunta a ciò, in questo momento di forzata permanenza nel proprio domicilio, i calciatori vengono supportati con dei video supplementari che prevedono approfondimenti sui codici di gioco della squadra e sui principi di gioco da sviluppare, consolidare e migliorare, anche prendendo spunto da squadre partecipanti a campionati superiori dal nostro.

Tutto ciò viene integrato con i dati statistici forniti da un’azienda specializzata del settore, che consente di avere un’analisi oggettiva sui dati tecnici della squadra e dei singoli calciatori grazie a moderni strumenti tecnologici".