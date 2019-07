Teramo, occhi puntati su Costa Ferreira del Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pedro Costa Ferreira nel mirino del Teramo. Da giorni si vocifera dell'interesse degli abruzzesi per il centrocampista di proprietà del Lecce, trasformato in terzino da Italiano nell'ultima stagione al Trapani. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, è lotta a tre con siciliani e Spezia per il cartellino del calciatore, in uscita dai giallorossi. Decisivi i prossimi giorni?