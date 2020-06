Teramo, occhi sui playoff. Ma probabilmente senza Costa Ferreira: almeno all'inizio

Il attesa di capire nel dettaglio quello che sarà il futuro del campionato di Serie C, il Teramo mette gli occhi sui playoff, che competerebbero alla formazione abruzzese qualora si procedesse al termine della stagione solo mediante gli spareggi. Ma una tegola arriva dall'infermeria, perché, per almeno 30 giorno, la squadra dovrà fare a meno del centrocampista Pedro Miguel Costa Ferreira, che è stato sottoposto a un intervento di pulizia dell'articolazione tibio-tarsica sinistra.

Se i tempi fossero effettivamente ristretti in 30 giorni, e il Teramo proseguisse nella corsa alla B, il portoghese potrebbe dare il suo contributo, in caso contrario la stagione sarebbe da definire.