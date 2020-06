Teramo, oggi il primo ciclo di tamponi: da domani allenamenti individuali

vedi letture

Dopo più di due mesi dall'ultimo impegno agonistico, il Teramo si è quest'oggi ritrovato allo stadio "Bonolis", per riprendere la preparazione in vista dei playoff, che prenderanno il via il 1 luglio. Il gruppo squadra biancorosso, sotto la supervisione del responsabile sanitario, dott. Cordoni, è stato sottoposto al primo ciclo dei tamponi Covid-19, il cui esito si conoscerà nel pomeriggio di domani, mentre il 15 giugno, alla replica dei tamponi, si aggiungeranno anche i test sierologici (da ripetere ogni 14 giorni).

Da domani, poi, sempre al "Bonolis", riprenderanno anche gli allenamenti individuali, con identico programma di lavoro previsto anche per sabato e domenica.