Teramo, per Natale nuovo prestito: c'è il Campobasso

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A gennaio il Teramo lo aveva mandato in prestito al Francavilla in Serie D ed ora per Vittorio Natale, portiere classe 2001, è pronto un'altra avventura, sempre a titolo temporaneo: secondo quanto raccolto da TuttoC.com, l'estremo difensore infatti verrà girato nuovamente in prestito dal club abruzzese, questa volta al Campobasso.