Teramo, rallentata la quotidianità: ma stop vietato! Allenamenti giornalieri via video

Il drammatico momento che sta vivendo l'Italia, non ha scalfito la voglia di combattere del Teramo, che non ha voluto stoppare la quotidianità lavorativa dei biancorossi. Come riferisce il canale ufficiale del club, "lo staff capitanato da mister Cetteo Di Mascio, dopo l'interruzione degli allenamenti al "Gaetano Bonolis", ha fatto pervenire tramite whatsapp ai nostri atleti, dei programmi specifici da effettuare rigorosamente nelle loro dimore, al fine di cercare di preservare la condizione aerobica ed evitare i decrementi fisiologici in termini di forza, potenza e velocità, capacità che si perdono in un arco temporale ridotto.

Tutte le mattine i calciatori sono in collegamento costante con il nostro preparatore atletico Giuseppe Puleo, il quale segue Tomei e compagni in chat o tramite video-chiamate individuali, offrendo consigli e indicazioni sui vari esercizi o sulle variazioni di programma richieste in base ad esigenze personali".