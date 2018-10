Teramo, Ranieri: "La vittoria ci serviva come il pane"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Fabrizio Pozzi

Roberto Ranieri, attaccante del Teramo, ha commentato il pareggio contro il Rimini per 1-1. Un pari che non ha soddisfatto il giocatore, malgrado il momentaneo vantaggio firmato per la sua squadra. “Un secondo gol amaro, arrivato al termine di una gara estenuante. Ci serviva come il pane questa vittoria, invece è arrivato l’ennesimo gol subito da palla inattiva. Le partite le dobbiamo vincere: è il terzo/quarto gol da calcio d’angolo e siamo sfortunati: forse ci sta girando storto, ma dobbiamo essere bravi a non mollare. Lewandovski ha fatto la prima parata al 92’: anche se siamo calati nel secondo tempo, abbiamo concesso pochissimo ai nostri avversari”.