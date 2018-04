Teramo-Renate, cambia ancora l'arbitro: sarà Zingarelli

Non c'è pace per la designazione arbitrale di Teramo-Renate, gara valida per il Girone B e prevista per domenica 8 aprile alle ore 16.30. Ancora una sostituzione è stata comunicata dalla Can PRO a causa dell'infortunio patito da Francesco Meraviglia di Pistoia: la partita sarà quindi arbitrata dal signor Andrea Zingarelli della sezione di Siena.