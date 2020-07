Teramo, serve l'intesa sugli stipendi prima della deadline per le iscrizioni

vedi letture

Il 5 agosto è il termine fissato per presentare la domanda d'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Entro quella data il Teramo dovrà anche trovare una soluzione alla trattativa per il taglio degli stipendi ai calciatori della prima squadra che percepiscono stipendi oltre i 50mila euro lordi annui. Per questo motivo, si legge su Il Messaggero, la dirigenza biancorossa ha fissato una serie d'incontri con i diretti interessati che sembrano tutti orientati ad accettare il taglio di una mensilità.