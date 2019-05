Teramo, si pensa all'Adriatico di Pescara come stadio di riserva

Fonte: Tuttoc.com

Non solo la questione legata al passaggio delle quote societarie, ma anche quella legata ai lavori di ristrutturazione dello stadio "Bonolis": si muove su più binari il Teramo. Stando a quanto riferisce Il Messaggero, il comune avrebbe al momento avuto difficoltà a reperire i fondi necessari per i lavori di straordinaria amministrazione dell'impianto sportivo cittadini, tanto che forse sarà chiesto un finanziamento all'Istituto di Credito Sportivo: il passo necessario per l'iscrizione del club al campionato, però, sarà l'aver stilato un cronoprogramma dei lavori. Proprio la società, quindi, si è tutelata, chiedendo il provvisorio utilizzo dello stadio "Adriatico" di Pescara.