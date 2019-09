Teramo, si torna a casa: pronto lo stadio "Bonolis"

© foto di Uff. Stampa Teramo

Con una nota ufficiale, il Teramo comunica che è ufficialmente pervenuto il certificato FIFA Quality PRO relativo al nuovo manto installato presso lo stadio “Gaetano Bonolis”: a partire dal prossimo incontro, quello contro la Cavese, le gare saranno regolarmente disputate nell'impianto cittadino.

Di seguito anche il comunicato della Lega Pro:

"La Lega, preso atto che il 15 settembre 2019 è prevista la disputa della gara Teramo - Cavese, programmata allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara e preso atto che la società TERAMO CALCIO S.R.L. ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo la gara in oggetto.

Considerato che

● il Teramo in data 12 settembre u.s. ha presentato istanza per il rientro allo Stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo, corredata dei documenti necessari, tra i quali il verbale CPVLPS del 11/09/2019 che certifica l’agibilità dello Stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo;

● i tempi ristretti, non consentono il formale accoglimento dell’istanza di rientro, e verificato il nulla osta all’utilizzabilità dello Stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo per la gara in oggetto;

la Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che la gara TERAMO - CAVESE in programma DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 con inizio alle ore 15.00 sia disputata presso lo Stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo".