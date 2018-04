Teramo, si valuta Epifani per la prossima stagione

© foto di Federico De Luca

In caso di salvezza del Teramo, che non dovrebbe tardare ad arrivare, non è scontata la conferma di Ottavio Palladini sulla panchina biancorossa. Secondo quanto riportato da TuttoC.com infatti il presidente Campitelli vorrebbe puntare per il prossimo campionato su un suo vecchio pallino che risponde al nome di Massimo Epifani. Attualmente tecnico del Pescara Primavera, Epifani in passato ha guidato in Serie D il San Nicolò Teramo, dove fece molto bene. Epifani, tra l'altro in tribuna in occasione del match col Renate, è stato seguito sia nell'estate del 2016 che l'anno scorso dal Teramo, il 2018 potrebbe essere l'anno buono per vederlo sulla panchina degli abruzzesi.