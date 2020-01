© foto di Andrea Rosito

Un terzino e un attaccante: questo, stando a quanto riporta anche Il Centro, è ciò che occorre al Teramo per puntellare la rosa agli ordini di mister Bruno Tedino.

Il problema, però, è legato alle uscite, perché sembra che il club non apporrà correttivi fino a quando non saranno prima date via alcune pedine: sulla lista dei partenti, i due attaccanti Pietro Cianci e Riccardo Martignago. Difficile però che qualcosa si sblocchi entro questa settimana.