© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di presentazione alla stampa per Bruno Tedino, nuovo tecnico del Teramo. Dal sito del club biancorosso arriva uno stralcio delle sue dichiarazioni: " La nostra sintonia, quella del mio staff e della società, dev’essere contagiosa per la città. Se sono venuto qui, in punta di piedi, è perché mi piacciono le sfide, sono entusiasta e non vedo l’ora di cominciare. Se dobbiamo costruire una bella casa, abbiamo bisogno di fondamenta solide e dell’unione tra tutte le componenti, con una critica leale e costruttiva. Per portare questa città ad essere conosciuta sotto l’aspetto calcistico, c’è bisogno di lavoro quotidiano maniacale e questo non s’inventa. Siamo ambiziosi, ma dobbiamo nel contempo usare la giusta cautela