Teramo, Vitale: "Arrivo con l'entusiasmo di un ragazzino"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il nuovo difensore del Teramo Simone Vitale ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club biancorosso: "L'attesa è stata lunga, il momento della firma è stato bellissimo. Ero comunque sereno perchè parlando con la dirigenza e l'allenatore avevo avvertito la stima nei miei confronti. Mancavano soltanto dei dettagli che si sono risolti. Dai primi giorni ho trovato un bel gruppo. L'inserimento e gli assist sono sempre state mie prerogative e non le ho perse. Sono qui con l'entusiasmo di un ragazzino di 18 anni che ha ancora voglia di dimostrare ancora tanto. Secondo me questa squadre che se continua a lavorare bene come sta facendo potrà togliersi delle soddisfazioni, il potenziale c'è: abbiamo un giusto mix tra giovani e anziani. Sono qui anche per mettere la mia esperienza e le mie capacità tecniche al servizio della squadra e dei più giovani".