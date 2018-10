Teramo, Zichella: "Io a rischio? Chiedete al presidente"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Ufficio Stampa Teramo

“Non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi dopo questa partita. Io a rischio? Campitelli non mi ha detto niente a fine gara, perché non lo chiedete al Presidente?”. Giovanni Zichella, tecnico del Teramo, risponde così alle domande dei cronisti sul suo futuro dopo il pareggio con il Rimini. L’allenatore analizza il match. “Mi sembra che con il 3-5-2 siamo andati meglio: le due punte vicine mi sono piaciute e sono state più pericolose - ha detto ai microfoni di TVSEI -. Forse siamo stati un po’ rinunciatari nel secondo tempo, ma a volte è un merito degli avversari. Il risultato però è 1-1, prendiamo per buono il gioco espresso e pensiamo a mercoledì”. Il presidente Campitelli ha seguito la partita dalla panchina. “Ha avuto un ottimo comportamento - ha scherzato il tecnico -. Era molto partecipe della situazione, ma in senso positivo”.