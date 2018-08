Teramo, Zichella parla del mercato: "Io sono positivo"

Il tecnico del Teramo Giovanni Zichella, presentando in conferenza stampa il match di Coppa Italia di Serie C contro il Rieti, si è soffermato sul mercato: “Personalmente avrei preferito che il mercato finisse oggi a mezzogiorno (ieri, ndr), così avremmo potuto avere già le risposte definitive da coloro che stavamo cercando. Alcuni ragazzi, come D'Urso che ha sempre giocato in Serie B, stanno temporeggiando. Siamo sempre in trattativa per Fiordaliso e potremmo sapere qualcosa nelle prossime ore. Io sono positivo”.