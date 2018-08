Ternana, 18 partenze e 23 volti nuovi: ma non è finita

Francesco Nicastro

© foto di Federico Gaetano

Una Ternana completamente rivoluzionata quella che attende di iniziare la prossima stagione, ancora in attesa di capire se sarà Serie B, mediante ripescaggio, o Serie C, come attualmente è dopo la retrocessione al termine dello scorso torneo cadetto.

Il DS Pagni è ancora all'opera per mettere a disposizione di mister De Canio l'ultimo tassello, legato all'attacco, e il nome che viene già dato per fatto è quello di Francesco Nicastro del Foggia: ma il classe '93 potrebbe non essere l'unico a vestire la maglia rossoverde. E' infatti ancora viva la trattativa che potrebbe portare in Umbria Cosimo Chiricò, non amato dalla piazza di Lecce: un accordo di massima tra le due società cè, ma mancano ancora alcune condizioni, legate alla volontà del giocatore stesso, che starebbe giocando a rialzo.

Al netto di ciò, comunque, 18 cessione, e 23 volti nuovi. Cosa non da poco.