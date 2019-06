© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Rinforzo in difesa in arrivo per la Ternana, che a breve potrebbe annunciare l'ingaggio di Emanuele Suagher. Il difensore classe '92, nella scorsa stagione al Carpi, come riportato da ternananews.it, perfezionerà la rescissione dall'Atalanta, club proprietario del cartellino, per poi firmare un biennale con opzione per la terza stagione con la Ternana.