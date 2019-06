Ternana, ancora 600 abbonamenti e sarà sold out

© foto di Federico Gaetano

La Ternana con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha comunicato che mancano poco più di 600 abbonamenti a disposizione dei tifosi prima che si possa annunciare il sold out per la prossima stagione. Questa la nota in cui si invita i tifosi a affrettarsi ad acquistare la propria tessera:

"614. Questo è il numero di abbonamenti ancora disponibili prima di dichiarare conclusa, con largo anticipo e con grande soddisfazione, la campagna abbonamenti 2019/20 “Un amore così grande…non ha prezzo”.

La risposta della città e dei tifosi è stata entusiasmante, emozionante. A breve quindi saremo orgogliosi di comunicare che non ci saranno altre tessere da staccare e che il Liberati sarà gremito da oltre 11.000 abbonati, colorato da tanti innamorati delle Fere che spingeranno la squadra in ogni singola gara disputata nel nostro stadio. Senso di appartenenza e voglia di raggiungere insieme traguardi importanti. Da questo ripartiamo tutti insieme! Siamo certi che i 614 che ci separano dal sold-out si abboneranno in tempi brevissimi. Facciamolo! Per aggiungere un altro mattone alla gloriosa storia dei colori che amiamo. Avanti così!".