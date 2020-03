Ternana, animi tesi al "Liberati": il pubblico contesta, Vantaggiato risponde. Poi si scusa

Avanti di due gol di scarto, la Ternana, nella prima domenica di marzo, non è riuscita a portare a casa la vittoria, vedendo il Bisceglie rimontare il doppio svantaggio e chiudere il match sul 2-2. Un "Liberati" che, come ha poi riferito calciofere.it, si è fatto decisamente caldo.

Il momento delle Fere non è infatti positivo (i tre punti mancano dallo scorso 22 gennaio), troppi alti e bassi e i playoff come unica speranza per la Serie B, e il pubblico presente al "Liberati" ha contestato la squadra di mister Fabio Gallo: il rumoreggiare dei tifosi è durato alcuni minuti, fino a quando alcuni calciatori - e tra questi è spiccato l'attaccante Daniele Vantaggiato - hanno alzato un braccio in segno di risposta ai cori di protesta, tanto che altri compagni di squadra hanno dovuto allontanarli.

A mente fredda, però, proprio Vantaggiato ha lasciato un messaggio di scuse, postato sulla pagina Instagram della società: “Mi voglio scusare con tutti i tifosi per la reazione inopportuna che ho avuto a fine gara, figlia del nervosismo a fine partita per un risultato sfumato all’ultimo minuto. Non intendevo mancare di rispetto a nessuno, tantomeno a chi viene al Liberati per sostenerci. Forza Fere!”.