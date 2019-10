La Ternana annuncia reclamo per la squalifica di Luca Leone, suo dirigente, inibito fino al 30 novembre del 2019 e multato di 1000 euro. A spiegarlo è stato Paolo Tagliavento, vicedirettore delle Fere, con una nota ufficiale. "La Società ha deciso di inoltrare reclamo per l’inibizione di un mese inflitta al nostro direttore sportivo Luca Leone a margine della gara di Vibo. Riteniamo eccessiva la punizione anche perché, nel corso di una gara, così come in un momento particolare del campionato, può accadere di vivere gli eventi con un po’ di tensione[...]".