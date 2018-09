Ternana, avv. Giotti: "TAR non sa dirci chi ha competenza sui ripescaggi"

© foto di Federico Gaetano

L'avvocato della Ternana Fabio Giotti ha commentato a UmbriaOn la decisione del TAR di rigettare i ricorsi presentati dalla Pro Vercelli, e che interessavano anche il club umbro, parlando di ordinanza strana: “Il TAR del Lazio non ci dice se effettivamente il Collegio di Garanzia del Coni aveva ragione a dichiarare inammissibili i ricorsi, ma solo che l’esigenza cautelare non va perché abbiamo la pregiudiziale sportiva che impedisce. Ma parla addirittura di un TFN che non sa se si dichiarerà competente e, al contempo, non esclude la competenza del Collegio. In sostanza il Tar non ci sa dire chi ha la competenza, l’ordinanza pone tutta una serie di questioni".