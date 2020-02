© foto di Federico Gaetano

La sconfitta contro la Reggina subita dalla Ternana nel posticipo di Serie C non è andata giù al patron umbro Stefano Bandecchi che ai microfoni di Tele Terni si è scatenato contro la prestazione della squadra e il tecnico Fabio Gallo: “Sono incazzato nero, abbiamo fatto una figuraccia, non mi è piaciuto nulla. Nel secondo tempo dovevamo spingere e invece abbiamo giocato solo all’indietro. - continua Bandecchi come riporta Ternananews.com - Ora Gallo deve riflettere molto bene così come la squadra visto che metà dei giocatori voleva i play off e ora sono stati accontentati con il rischio di uscire subito. Coppa Italia? Non me ne frega nulla, a noi ha solo fatto del male e non a caso tutte le squadre di vertice sono già uscite dalla competizione”.