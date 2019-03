Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Stefano Bandecchi, patron della Ternana, in merito ad un'ipotetica offerta di 500mila euro per l'acquisto dello stadio "Liberati", come riportato da calciofere.it ha dichiarato: “Non abbiamo mai fatto una offerta ufficiale, stiamo facendo una valutazione, non so come siano venuti fuori questi numeri, forse l’assessore Melasecche è stato male informato. Non ci siamo mai parlati, non l’ho mai conosciuto: se avrò l’occasione gli dirò che sono disponibile ad acquistare lo stadio, ma la prossima offerta sarà dopo una valutazione scritta da parte del Comune sullo stadio, sono loro che devono fare la cifra. Così com’è, lo stadio è un rudere che rischia di precipitare. Noi abbiamo fatto diversi lavori dentro allo stadio, almeno su questo fronte, ci siamo comportati bene”.