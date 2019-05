Fonte: TuttoC.com

Stefano Bandecchi, patron della Ternana, a Tef Channel ha commentato con parole sorprendenti l'esclusione dai playoff per mano della Viterbese, rivelando anche i retroscena di un piccolo scambio di opinioni con il presidente dei laziali, il fumantino Camilli: "Mi ha fatto sorridere che il presidente abbia pensato che noi volessimo l’accreditamento per gufare. Pensate che io ero l’unico a tifare Viterbese, perché ritenevo che non avremmo meritato i playoff. Se vinci una sola partita nel 2019 e ti salvi per misericordia, è poco. Ai playoff avremmo fatto ridere" riporta CalcioFere.it.