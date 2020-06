Ternana, Bandecchi: "Coppa Italia? Che soddisfazione essere fra le prime a tornare in campo"

vedi letture

Il patron della Ternana Stefano Bandecchi dalle colonne del Corriere dello Sport ha parlato della situazione in Serie C con il pensiero fisso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus U23: “Siamo stata la prima squadra di Serie C che ha iniziato a organizzarsi. Sarà una grande soddisfazione tornare a giocare, la più grande potrebbe essere il ritorno in campo tra le prime in assoluto con la Coppa Italia, se è vero che si giocherà, e poi speriamo di non cominciare il 29 giugno i play off, perché vorrebbe dire che l'abbiamo persa. - continua Banecchi - Non ho mai detto che vinceremo la Coppa o i play off perché penso porti sfiga, ma ci impegneremo al massimo per competere su entrambi i fronti”.