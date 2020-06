Ternana, Bandecchi: "Della finale di Coppa Italia contro la Juventus non ci importa una mazza"

"La Coppa Italia non m'interessa e non sarò a Cesena. A Gallo l'ho già detto, facendo presente che, in caso di vittoria, non ci dovrà essere nessun festeggiamento. La Coppa Italia non ci porta una mazza. Piuttosto, voglio provare a giocarmi bene i playoff. Non perdiamo perciò la concentrazione". Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ai microfoni di Tele Galileo in vista della finale di Coppa Italia di Serie C contro la Juventus Under23 in programma il prossimo 27 giugno sul campo neutro del 'Manuzzi' di Cesena.

Cambia, invece, la prospettiva del numero uno delle Fere in ottica playoff: "Non temiamo nessuno, gli avversari sono tutti uguali. Io ho due squadre gli altri devono difendersi da noi. Attacco, centrocampo e difesa sono eccellenti per ben due squadre. Non dobbiamo avere paura. Dobbiamo scegliere i titolari e andarcela a giocare provando a vincere la partita. Non ci faccio nulla con il pareggio. Pensiamo ai playoff e a vincerli, non mandando in campo la stessa squadra che nel giron di ritorno ha fatto pochi gol. Nei playoff invece sarà fondamentale segnare per vincere".