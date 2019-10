© foto di Federico Gaetano

Il patron della Ternana Stefano Bandecchi nonostante il primo posto in classifica frena gli entusiasmi e guarda all’obiettivo minimo della stagione, ovvero il mantenimento della categoria: “Gallo sta facendo il lavoro che il ds Leone gli ha chiesto di fare, ma mancano ancora 23 punti per la salvezza non dimentichiamolo. Per la prima volta il pubblico è stato un valore aggiunto, mentre troppo spesso per noi giocare in casa è stato più difficile che in trasferta. - conclude Bandecchi a Nuova Teleterni - Gli ottomila di oggi possono diventare dodicimila domani”.