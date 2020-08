Ternana, Bandecchi: "Lucarelli scelto per combattere. Ma la rosa a 22 ci danneggia"

Si avvicina il via al prossimo campionato di Serie C, e la Ternana annuncia già battaglia per la corsa alla B. Dalle colonne del Corriere dello Sport, ecco le parole di patron Stefano Bandecchi: "Ci toccherà ancora il girone C dove ci saranno le supercorazzate Palermo, Bari, Catania, le retrocesse Trapani e Juve Stabia. Ci sono squadre che hanno fame e storia, si annuncia una B2. Ci faremo trovare pronti per sfidarle, ho preso Lucarelli per questo. Siamo pronti a combattere, ho scelto un uomo che sa farlo. Sulla categoria resto fortemente critico, va rivista: serve una C nazionale con 22 squadre per il salto di qualità".

A proposito di 22, ecco un commento al paletto delle rose con 22 calciatori: "E' una iattura, spero che Ghirelli s'illumini e tolga questa cosa oscena. C'è già stata la rinuncia alla Coppa Italia per far risparmiare i soldi. Chi vuole risparmiare può farlo comunque. Questa Serie C nasce rattoppata. A noi danneggia l'organico ridotto. Solo due anni fa ci chiedevano di programmare e l'abbiamo fatto anche attraverso contratti pluriennali. Ora si è cambiato tutto ed è bene sapere che ci saranno 200 giocatori a spasso o fuori rosa".