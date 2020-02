vedi letture

Ternana, Bandecchi: "Non vinceremo il campionato, stiamo preparando i nostri playoff"

Non è andata oltre il pari in quel di Catania la Ternana, con il patron delle Fere Stefano Bandecchi che ha però fatto precisazioni importanti attraverso un video registrato sul proprio profilo Instagram: "Giusto per togliere altri dubbi. Qualcuno parla di spogliatoio spezzato, ma non c’è nessuno spogliatoio spezzato, siamo tutti preoccupati di come dobbiamo lavorare. Stiamo tentando di fare la cosa giusta, è evidente che a questo punto stiamo preparando i nostri playoff, non vinceremo questo campionato, è inutile continuare a pensare alle lucciole. Abbiamo ancora undici partite per prepararci a fare dei buoni playoff, e ricordo che abbiamo ancora una finale di Coppa Italia e che dobbiamo a questo punto impegnarci per tentare di arrivare secondi o terzi per la posizione favorita agli spareggi: dobbiamo e abbiamo modo di concentrarci per capire che rincontreremo queste squadre, contro le quali dobbiamo fare la cosa giusta. Ma lo spogliatoio è unito".