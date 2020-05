Ternana, Bandecchi: "Per la B o si giocano i playoff o ci vada la vincente della Coppa Italia"

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi è tornato a parlare di calcio esprimendo il suo punto di vista sul caos che si sta creando in merito alla quarta squadra che sarà promossa in B. Ecco quanto evidenziato da TernanaNews.it: "Io sono disponibile a far finire qui il campionato e arrivare al tiro della monetina per la quarta squadra per andare in B. Ma se non accadrà questo, non ci sarà altra soluzione che giocare i playoff. Ci saranno squadre che hanno un grande impegno economico e non potranno giocare i playoff. Sono convinto che non giocare il campionato sarebbe la cosa migliore, perchè le situazioni più sicure per giocare a calcio non ci saranno almeno fino ad agosto. Sono aperto a ogni cosa, ma con dei parametri precisi. Per esempio, non è giusto che non ci siano le retrocessioni dalla C. Come ci sono le promozioni, ci devono anche essere le retrocessioni. E' ridicolo che si pensi a un campionato a 69 squadre e non a 60 squadre, anche se per me non ce ne saranno nemmeno 60 per via dei problemi economici. Quindi, sono disponibile a non giocare e a far promuovere le prime tre e retrocedere le altre, per l'ultima retrocessione e promozione andare alla monetina, altrimenti si giocano i playoff e i playout, chi non se li può permettere non gioca, ma il calcio è un hobby e se puoi farlo lo fai altrimenti no. Se non ci sono queste soluzioni, per me è inaccettabile andare per meriti sportivi. Noi siamo finalisti della Coppa Italia, chi la vince passerà come quarta. E' chiaro che questo è un vero merito sportivo. Si gioca una Coppa Italia che ci ha visto spendere soldi, fare molte partite, che ha visto giocare tutte e 60 le squadre. Questo è un vero merito sportivo. Io non ho mai tirato fuori la cosa, ma se cominciamo a dire cazzate allora dico la mia, allora questa mi sembra giusta. Oppure facciamo anche chi ha il numero maggiori di abbonamenti ed è inutile dire che la Ternana sono costati meno, la prossima volta li fate pagare meno anche voi e ne avrete tantissimi. La Ternana ne ha più di tutti e dovrebbe passare la Ternana, è un parametro che è stato usato anche in passato. Quindi, ci sono solo due sistemi: la fortuna, la monetina e il secondo che si giochino i playoff e che vinca il più forte".