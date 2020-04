Ternana, Bandecchi: "Per la quarta promozione torniamo in campo. Ma solo a fine agosto"

vedi letture

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RaiSport, all'interno della trasmissione 'CSiamo". Ecco quando evidenziato dal portale CalcioTernano.it: “Ho due ipotesi. Questo documento va anche bene soprattutto se, al posto del sorteggio, non si trova una soluzione migliore. Giuste le tre promozioni di Monza, Vicenza e Reggina. La seconda soluzione. Preferirei ricominciare a giocare il 25 agosto, proseguire per due mesi e portare ad esaurimento il torneo 2019/2020. Dopo quindici giorni iniziare quello nuovo 2020/2021. Non ha senso tornare in campo prima di fine agosto, sarebbe troppo pericoloso. Non me la sento di far entrare sul terreno di gioco miei ragazzi almeno fine a luglio. Il Consiglio direttivo è autonomo. Avevo detto loro che questa cosa del sorteggio andava bene. Inoltre aggiunto che si poteva retrocedere anche con i sorteggi. Credo che quattro squadre debbano passare in Serie B. A me la cadetteria ha fatto già un torto non ripescandoci, li abbiamo finito di parlare. Se fosse possibile terminare il campionato ne sarei felice. Ricordo inoltre di avere un danno maggiore dalla sospensione definitiva. Io dovrei giocare anche la Coppa Italia ed in caso fortunato potrei ambire ad un terzo piazzamento nei play off invece che un attuale quinto”.

Sul protocollo: “Provate a dire ai presidenti della Serie C di spendere 400 mila euro per terminare la stagione, portando i calciatori in ritiro. Forse la Lega Pro non farà retrocessioni perchè qualche società non potrà iscriversi. Gli imprenditori di tutte quelle attività industriali che sono ferme dovranno rinvestire per far ripartire l’attività. Non credo che quei 3-4 milioni che servono per disputare una stagione li utilizzeranno per il campionato” .