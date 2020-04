Ternana, Bandecchi: "Serie A a 18 squadre, B a 20 e serie C a 22"

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha lanciato una proposta di riforma durante la sua intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Immagino Serie A a 18 squadre, B a 20 e C a 22 con due gironi di C2 semipro. Il calcio rischia il default, c’è spazio solo per società solide, solvibili. Immaginiamo che 40 degli imprenditori che guidano le 60 società di C chiedano soldi allo Stato, facendo ricorso alla cassa integrazione. Come potranno poi mettere fondi nelle società di calcio? Lo Stato dovrebbe impedirlo".