Ternana, Bandecchi: "Siamo la prima squadra ad organizzarci per affrontare playoff e playout"

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, è intervenuto sul proprio profilo Instagram per parlare della ripresa: "Stamattina la Ternana ha effettuato i tamponi, è la prima squadra di Serie C ad organizzarsi per affrontare i playoff e la Coppa Italia. Dovremo fare tamponi ogni 4 giorni e li farò anche io perché ho intenzione di andare a bordocampo. E dovrò portare l'acqua o alzare il tabellone. Sceglierò, per alzare il tabellone ci vuole una certa preparazione, se poi sbaglio a chiamare il cambio l'allenatore si innervosisce".