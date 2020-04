Ternana, Bandecchi: "Vogliamo 4 promozioni, non intendiamo agevolare Balata"

In una recente intervista al Corriere dell'Umbria, come riferisce ternananews.it, il patron della Ternana Stefano Bandecchi ha parlato degli argomenti caldi della Serie C: "Decurtazione stipendi? Marzo saldato interamente. Poi i miei calciatori rinunciano spontaneamente al 30% di aprile, maggio e giugno e io accetto il loro ammirevole gesto. Ipotesi sorteggio? Solo un'idea che l'Assemblea potrebbe sottoporre al Consiglio Federale. Dico scherzando che per accrescere le nostre chances potremmo aggiungere 45 palline col nome Ternana alle 27 previste. Di sicuro vogliamo 4 promozioni perché dopo il mancato ripescaggio del 2018 non intendiamo agevolare Balata. Ovviamente sarebbe preferibile riprendere il campionato, magari dopo metà agosto, col contagio Covid-19 auspicabilmente azzerato. In questo modo si vincerebbe e si perderebbe in campo, a porte chiuse e in gare secche. E la Ternana aggiudicandosi la Coppa Italia approderebbe ai playoff come terza".