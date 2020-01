© foto di Federico Gaetano

Il presidente dalla Ternana Stefano Bandecchi attraverso un vide su Instagram ha parlato dopo il pareggio col Monopoli facendo il punto sulla situazione: “Volevo fare una riflessione. Negli ultimi due anni, prima con 47 punti e poi con 46, si è arrivati decimi e si sono fatti i play off. Volevo fare quindi questa riflessione, il nostro primo obiettivo era salvarci, e l'abbiamo fatto. Poi era arrivare ai play off, e punto più punto meno, mancano quindici partite, ci siamo arrivati. - continua Bandecchi come riporta Tuttoc.com - Adesso la domanda è: abbiamo fatto tutto ciò che dobbiamo fare o possiamo darci qualche altro obiettivo? Per darselo è un po' come uno sbarco in Normandia, è un rischio. Beccandosi anche qualche fucilata, perché no. Ai tifosi chiedo se vogliamo andare all'attacco o se vogliamo restare in difesa".