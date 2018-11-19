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Ternana, Bergamelli: “Un punto a Imola non è affatto da buttare”

19.11.2018 22:27 di Luca Bargellini  Twitter:    articolo letto 627 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Punto importante ottenuto sul campo di una delle squadre migliori del Girone B come l'Imolese, per la Ternana del difensore Dario Bergamelli che ha commentato così il pareggio nella sala stampa del “Romeo Galli” di Imola: “Un punto qua non è affatto da buttare, loro, come noi del resto, hanno giocato una buona partita. Se sono soddisfatto? Secondo me un giocatore se non vince non può essere contento fino in fondo, ma allunghiamo la serie positiva e questo è importante. Ci aspetta un periodo denso di impegni, contro squadre molto attrezzate. Intanto pensiamo alla Feralpisalò e sono sicuro che il nostro pubblico, anche oggi molto numeroso, verrà a sostenerci”.
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