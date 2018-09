Ternana, bocche cucite e Don Chisciotte: la nota del club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come noto, il CONI, attraverso una nota ufficiale, ha disposto il rinvio delle sentenze di merito relative al blocco dei ripescaggi e ai criteri per il loro eventuale svolgimento alla prossima settimana. Questo il comunicato della Ternana in merito:

"La Ternana Calcio non commenta e non rilascerà dichiarazioni in merito allo slittamento della sentenza del Collegio di Garanzia.

Questa sera, alle 20.00, nell’ora in cui sarebbe stato emesso il dispositivo, suonerà nuovamente allo stadio Liberati, per tre volte, la canzone “Don Chisciotte” di Francesco Guccini.

Lo spirito quindi rimane lo stesso e la canzone continuerà a suonare allo stadio alle 11.00 e alle 16.00 come accaduto fin’ora e fino al giorno della sentenza".