Ternana, boom di abbonamenti. La società punta quota 10mila

Un vero e proprio boom quello dell'iniziativa della Ternana che, per riappacificarsi col pubblico rossoverde dopo un'annata deludente, ha lanciato una campagna abbonamento low cost. E i tifosi umbri non si sono fatti pregare. Come riportato dal Corriere dello Sport, a ieri sera le tessere vendute erano 7.688. Considerando che la capienza dello stadio "Liberati" è di poco sotto le quindicimila unità, il club potrebbe vedersi costretto a porre un limite a diecimila abbonamenti venduti, in modo da garantire spazio per i paganti.